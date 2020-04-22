شكرا لقرائتكم عبد الملك: حسن شحاتة أفضل من الخطيب.. والتحكيم يساند الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، أن التحكيم كان يساند الأهلي في مواقف كثيرة، رغم أن الأهلي في فترة من الفترات لم يكن بحاجة إلى مساندة من التحكيم.

قال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: الهجوم على طارق حامد غير مبررر ومن الطبيعي أن يكون اللعب في مركزه بالتحامات، ولو كان موجودا في عصر الجيل الذهبي لتواجد في صفوف المنتخب، وتبادل المشاركة مع محمد شوقي ، ولو وجد لاعب مثل محمد صلاح في جيلنا لتواجد الفرعون المصري على حساب كل أبناء الجيل الحالي لأنه ينافس أفضل اللاعبين في العالم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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شدد على أن حسن شحاتة أحرف وأكمل لاعب في تاريخ الكرة المصرية ويفوق محمود الخطيب، وطاهر أو زيد نجم كبير ولا يأخذ حقه، الخطيب لاعب جيد للغاية ولكن هناك أمور تنقصه بعكس المعلم الذي أراه الأكمل ورقم 1 بالنسبة لي، وعشقت رقم 14 بسبب حسن شحاتة.

توقع أن يخسر حمدي النقاز قضيته مع الزمالك، مؤكدا أن الإعلام يحاول تصدير بالزمالك وتشويه صورته بعد الفوز ببطولتين في أسبوع واحد، رغك أنه أكثر الأندية التي تعيش استقرار في الوقت الحالي، وعلى العكس موضوع عبد الله السعيد أرى أن هناك خسارة مالية للأهلي بسبب رفع شكوى بالفيفا وتكليف محامي لمتابعة القضية، مؤكدا أن السوشيال ميدا حاليا كشفت كل الأمور والخبايا ويظهر من يفعل بعضض الأمور لأغراض شخصية.