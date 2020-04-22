شكرا لقرائتكم طارق سليمان: إكرامي ساند الشناوى ولم يفتعل الازمات ويمكنه الاستمرار لبعد 40 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي الأسبق، أن شريف إكرامي تمني ختام مشواره داخل القلعة الحمراء، مشددا على عدم صناعته لأى أزمات خلال فترة تواجده مع المارد الأحمر.

وأضاف سليمان فى تصريحات تلفزيوينة ، قائلا : "في ظل تألق الشناوي آخر موسمين، لم يتسبب إكرامي في مشكلة أو أزمة بالعكس كان مساندا وداعما للشناوي، وله دور مهم مع كل اللاعبين وكيفية احتواء مشاكل بعض اللاعبين أولا بأول".

وواصل مدرب حراس الاهلى : " أعلم أنه يدرس كل خطوة جديدة، فهو يحتاج حاليا للمشاركة، يمكنه الاستمرار في الملاعب لما بعد 40 عامًا، وعلمت بتوقيعه 3 مواسم مع بيراميدز".

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كما أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى حارس مرمى جديد في الصيف المقبل بعد إعلان شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري

وواصل سليمان حديثه الأهلى لا يحتاج إلى حارس ولديه محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد وكذلك علي لطفي واحدا من الحراس المميزين، وكذلك الثنائي الشاب مصطفى شوبير وأحمد طارق واللذين يحتاجها للحصول على خبرات والمشاركة في المباريات الودية".

وأكد أن مرك حراسة المرمى بالاهلي مستقرة وليس بحاجة التدعيم في الموسم المقبل.