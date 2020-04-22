شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : 8 ملاعب في القاهرة جاهزة لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن جاهزية 8 ملاعب في القاهرة لاستقبال مباريات الدوري في حالة عودته عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال احمد شوبير عبر قناة اون تايم سبورت 2 ، اقتراح السويسري فايلر المدير الفني للأهلي بان تقيم الفرق في منتجعات ومدن رياضية هو الذي يتم تطبيقه في العالم حاليا، مشددا علي ان القاهرة تضم 8 ملاعب مؤهلة لاستضافة مباريات الدوري كما ان هناك مدن شبابية ورياضية في مصر جاهزة لمثل هذه الظروف، كما أكد أحمد شوبير أن نظام مسابقات القسمين الثاني والثالث متروك لدراسة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

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في سياق مختلف نشرت الصفحة الرسمية للاعلامي احمد شوبير تقريرا أعدته مجلة ورلد سوكر البريطانية عام 91 عن مشاركة احمد شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 90 وفشل احترافه وقتها في الدوري الإنجليزي.

وكتب احمد شوبير عبر صفحته : تقرير مجلة World Soccer البريطانية عن كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد شوبير في أكتوبر 1991 وبعد تألق شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا وتألقه مع النادي الأهلي والحصول على العديد من البطولات ، المجلة تكتب تقرير عن مسيرة شوبير مع منتخب مصر والنادي الأهلي ، وقصة إحترافه في أكبر الأندية الأوروبية نادي إيفرتون الإنجليزي وتعثر الإنتقال بسبب عدم حصول شوبير على تصريح العمل ، ووصفت المجلة أن أحمد شوبير من أعظم حراس المرمى في القارة.