شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، في اجتماع فيديوكونفرانس..الأهلى يرفض تخفيض عقود اللاعبين والموظفين في اجتماع فيديوكونفرانس..الأهلى يرفض تخفيض عقود اللاعبين والموظفين عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس» الأهلي يبحث تنمية الموارد ويُهنئ المصريين بأعياد الربيع والقيامة ورمضان عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء بنظام «الفيديو كونفرانس»، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية. اتحاد الكرة يحيل شكوي الأهلي ضد عبدالله السعيد للجنة القانونية كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم إحالة شكوي الاهلي ضد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز للجنة القانونية بالأتحاد من أجل البت فيها، وأكد مسؤول اتحاد الكرة انه سيتم استدعاء مسئولو النادي الاهلي للاستماع لأقوالهم في الشكوي المقدمة ضد اللعب وأيضا استدعاء اللاعب عبدالله السعيد أو وكيله . شكوى جديدة ضد الأهلي والزمالك في الطريق للفيفا كشفت تقارير مغربية عن تحرك وتصعيد جديد من ناد الدفاع الحسنى الجديدي ضد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بسبب ما وصفته مماطلة من الفريقين المصريين في دفع حقوق النادي المغربي. Advertisements تحديد أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف دوري الأبطال والكونفدرالية يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجميد بطولتيه القاريتين دوري الأبطال والكونفدرالية لمدة 6 أشهر وعدم البت في استئنافهما قبل شهر أكتوبر المقبل. اتحاد الكرة يصرف 50 ألفا لأندية القسمين الثانى والثالث..ويؤجل "الرابع" أنهى اتحاد الكرة، اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، حيث قررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث على أن تتسلم الأندية الشيكات يوم الخميس أو الأحد المقبلين، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات القسم الرابع لوقت لاحق. تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق تجربة الليجا الإسبانية، فى الدورى المصرى بداية من الموسم الجديد، بحيث يتم إنشاء رابطة دورى محترفين على طريقة رابطة لاعبى كرة القدم الاسبانية، على أن يكون للرابطة نفس صلاحيات الرابطة الإسبانية كما تقوم بتوزيع عائد البث الفضائى على أندية الدورى الممتاز بنفس طريقة الليجا.

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