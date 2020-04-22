شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد : مباريات الإسماعيلي كانت عقده لجوزية ومتعب أفضل مهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد السيد لاعب الاهلي السابق أن مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأحمر كان يغضب قبل مباريات والإسماعيلي وتحديدًا في الاسماعيلية وكانت تمثل "عقدة" له تحديدًا بسبب الأجواء .

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء: علي الرغم من ان جوزيه كان متفوق نتيجة علي الإسماعيلي في معظم المباريات التي واجهناها لكن هناك احدي المباريات غادرنا الاسماعيلية في مدرعة وهو ما اغضب جوزيه "

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اضاف السيد ان عماد متعب أفضل مهاجم شاهده في الملاعب وأنه أفضل من يتوقع الكرة وإحراز الأهداف.

ويعتبر أحمد السيد واحد من أكثر "كباتن" الأهلي تحقيقا للبطولات والإنجازات لعب 12 موسما مع المارد الأحمر، وفاز بـ 24 بطولة مع الفريق الأحمر منذ صعوده إلى الفريق الأول موسم 2000\2001 بعد أن حمل رقم 5 الخاص بسمير كمونة مدافع الأهلي السابق إلى أن حصل على شارة قيادة الفريق الأحمر عقب مشكلة حسام غالى ومانويل جوزيه..