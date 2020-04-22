شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستغل فايلر تجميد النشاط لإعادة ترتيب البيت الأهلاوي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى إستغلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب كورونا لحسم بعض الملفات الخاصة باللاعبين والميركاتو الصيفى لترتيب أوضاع الفريق مبكرًا من حيث الصفقات الجديدة من ناحية وحسم ملفات اللاعبين الأجانب وتدعيم صفوف الفريق الأحمر من أخرى ، حيث يرصد ”الخليج 365” ماذا يفعل كارتيرون فى حظر كورونا بشأن ترتيب لبيت الأبيض فى التقرير التالى:

طلب السويسرى رينيه فايلر تدعيم ثلاثة مراكز فى المقام الأول وعلى وجه السرعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهى الجناح وصانع الألعاب والدفاع.

أبلغ المدير الفني للأهلي إدارة ناديه ولجنة التخطيط برغبته في عودة الثلاثي عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الفريق بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذي عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتي وصل عددها لـ14 لاعبًا.

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رجح السويسري رينيه فايلر كفة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق على حسين السيد لاعب الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، حيث رفض المدرب السويسري إعارة الأخير ليكون بجانب التونسي علي معلول في هذا المركز، بالإضافة لوجود أيمن أشرف الذي يُجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر ، حيث رفض فايلر عودة حسين السيد بعد انتهاء الإعارة، وأعلن المدير الفنى أنه ليس بحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، ورحل مارسيلو من الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادى الإتفاق السعودي.

يسيطر ملف اللاعبين الأجانب على مناقشات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع لجنة التخطيط بناديه، بعد قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري.

ويبحث فايلر مع جهازه بالأهلي إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي جديد من عدمه خاصة وأن الفريق يضم 5 لاعبين أجانب وهم أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول بالإضافة لوليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، مما يعني أنه في حالة رغبة الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الموسم الجديد سيكون مضطراً للاستغناء أو تسويق 4 لاعبين للإبقاء على 3 لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق.