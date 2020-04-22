شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز ليست بحاجة للتدعيم في صفوف الأهلي.. يوجد اكتفاء ذاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعم النادي الأهلي من وفرة واكتفاء ذاتي في عدة مراكز لا تحتاج للتدعيم، لوجود أكثر من بديل ومخزون احتياطي من لاعبيه المعارين لأندية خارجية، حيث بمقدوره المفاضلة بين أكثر من لاعب في أكثر من مركز، بدلا من التفكير في ابرام صفقات جديدة، من شأنها تكبيد الخزينة الحمراء مبالغ مالية ضخمة.

ويملك الأهلي 16 لاعبا معارا لأندية أخرى سواء داخل مصر أو خارجها وأرز هؤلاء اللاعبين، صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم وكريم يحيى وفوزي الحناوي المعارين لسموحة، وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي المعارين للجونة، وعمرو جمال وعمار حمدي وأحمد علاء المعارين لطلائع الجيش، ومحمد شريف المعار لإنبي وهشام شعبان المعار لطنطا ووليد أزارو المعار للاتفاق السعودي وحسين السيد المعار للصفاقسي التونسي. ولعل أبرز المراكز المطلوبة لتدعيم صفوف الأهلي هي قلب الدفاع والظهير الأيمن والوسط الدفاعي ورأس الحربة، وجميع هذه المراكز يملك بها لاعبين مميزين في الندية الأخرى، والقادرة على تقديم الإضافة، وتعويض اللاعبين الذين رحلوا عن القلعة الحمراء، أو سد الثغرات في هذه المراكز، لاسيما بعد اكتساب خبرات كافية.

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