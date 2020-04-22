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مدافع الأهلي يكشف سر غضب ميسي من معتز إينو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد السيد لاعب الأهلي السابق، أن مانويل جوزيه فاجئه حينما اشركه كظهير أيسر في ودية  الأهلي وبرشلونة بمناسبة مئوية الأهلي في عام 2007.

وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء: "حينما أبلغنى جوزيه بأنه سيشركني كظهير أيسر لايقاف ليونيل ميسي، قلت له وقتها " هو العالم كله مش قادر عليه أنا اللى هقدر عليه!"

 

وتابع: "في المباراة نزل ميسي في الشوط الثاني وحينما وطأت قدمه وطلبت قميصه لكنه رفض منح قميصه لأى لاعب في الأهلي وحصلت على قميصين أخرين.

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وقال لاعب الأهلي السابق: "في مباراة الأهلي وبرشلونة خرج ميسي مُستاء من تدخلات معتز إينو" .

 

ويعتبر أحمد السيد واحد من أكثر "كباتن" الأهلي تحقيقا للبطولات والإنجازات لعب 12 موسما مع المارد الأحمر، وفاز بـ 24 بطولة مع الفريق الأحمر منذ صعوده إلى الفريق الأول موسم 2000\2001 بعد أن حمل رقم 5 الخاص بسمير كمونة مدافع الأهلي السابق إلى أن حصل على شارة قيادة الفريق الأحمر عقب مشكلة حسام غالى ومانويل جوزيه..

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