شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسى .. حسام حسن يصعد بمنتخب مصر لكأس العالم 90 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقي هدف حسام حسن فى مرمى الجزائر عام 1989 باستاد القاهرة والذي تأهلت به مصر لمونديال 90 بإيطاليا ، من أهم الأهداف في تاريخ الكرة المصرية بعدما أعاد هدف كبير الهدافين حسام حسن الفراعنة لكأس العالم بعد غياب 56 عاماً.
كان محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قام بتغيير جلد الفراعنة باستدعاء عدد من اللاعبين صغاؤ السن من أندية الدورى المصرى وخاض بهم تصفيات أفريقيا مثل أحمد الكأس من الأوليمبى السكندرى والتوأم حسام وإبراهيم حسن من الأهلى وهشام عبد الرسول من المنيا وأحمد رمزى من الزمالك وغيرهم من اللاعبين الأكفاء أصحاب الرغبة والطموح فى صناعة المجد للكرة المصرية .
وبالفعل تأهل المنتخب من مجموعته كأول ليواجه المنتخب الجزائرى القوى المضجج بالنجوم المحترفين بأقوى الدوريات الأوروبية ، إلا أن لاعبو المنتخب تفوقوا على محاربو الصحراء فى لقاء الذهاب الذى انتهى بالتعادل السلبى وكان يستحق المنتخب تحقيق الفوز ، وفى لقاء العودة الذى أقيم باستاد القاهرة نجح حسام حسن ومن عرضية متقنة لأحمد الكأس من إحراز هدف النصر والتأهل لكأس العالم فى الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء .
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