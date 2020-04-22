شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يروى كواليس تحول وجهته من الزمالك للأهلى رغم التوقيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي والمنتخب السابق، كواليس تحويل وجهته من الانتقال لصفوف الزمالك إلى المارد الأحمر، رغم توقيعه فى البداية لقلعة ميت عقبة.

وروى جمعة كواليس ما حدث خلال "لايف على انستجرام ، قائلاً: "كنت لاعب فى صفوف غزل المحلة، ونواجه الأهلي فى نهائى كأس مصر 2001، وحينها كان مانويل جوزيه يجلس فى المدرجات ليشاهد المارد الأحمر قبل أن يتولى قيادة الفريق بشكل رسمى".

أضاف: "كنت أفضل لاعب فى فريق الغزل وقدمت مباراة على أعلى مستوى، وكان سمير كمونة أقضل لاعب بالأهلى، لكنه تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنة بسبب اشارة خارجة، وعندما وجه السؤال لجوزيه عن رأيه فى اللاعبين ومن أفضلهم قال اللاعبان رقم 5 فى كل فريق، فأخبروه بايقاف كمونة، فطلب التعاقد معى فورًا".

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تابع جمعة حديثه: "كنت فى طريق العودة لمنزلى بعد المباراة، فتلقيت اتصال من محمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلى حينها، يسألنى عن رغبتى فى الانضمام للفريق، فقلت له بالطبع أتمنى، لكن علي أن اخبرك بشئ قد حدث منذ أيام قليلة حيث قمت بتوقيع ورقة مع الزمالك، فطلب منى أن أنص عليه ما حدث بالتفصيل، وبعدها قال لى أقفل هاتفك ولا تتحدث مع أى شخص واعتبر نفسك لاعب فى الأهلي من اليوم".

أردف مدافع الأهلي السابق: "فى اليوم التالي انضميت للمنتخب العسكرى، وكان هاتفى مغلق كما قالوا لى، فقام مرتضى منصور بالاتصال على لاعبى الزمالك المتواجدين معى فى المعسكر وطلب منهم أن يتحدث معى، وكان على علم بتوقيعى للأهلي فقام بتوبيخى ثم أغلق الهاتف".

أستطرد نجم دفاع مصر: "من الغريب أن عمرى حينها كان 25 عامًا وكان من الصعب الانتقال لأحد القطبين فى هذا العمر الكبير، لكنها إرادة الله، وكانت أول مباراة لي مع الأهلي بعد العودة من معسكر المنتخب العسكرى أمام ريال مدريد وكانت مباراة ودية بين نادى القرن الأفريقى ونادى القرن الأوروبى".

وعن كواليس مواجهة ريال مدريد، قال جمعة: "المباراة كانت على استاد القاهرة وسط حضور جماهيرى 120 ألف متفرج، ونجوم ريال مدريد جميعهم أسماء رنانة فى عالم الساحرة المستديرة، وفى البداية كنت راهب الموقف، واستلم الكرة فى ثالث لمسة، ووجدت زين الدين زيدان و راؤول جونزاليس، وفيجو يقومون بالضغط علي، فمررت الكرة بقدمى الاثنان من الرهبة، وبعدها اكتسبت الثقة وتلك المباراة كانت بداية انطلاقى مع المارد الأحمر".