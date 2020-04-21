- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. لفتة رائعة من مدرب أهلي جدة بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 أبريل 2020
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري عن موافقة الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي على تخفيض راتبه بنسبة 50%.
وجاء قرار الصربي بعد أن توقفت المنافسات الرياضية في جميع دول العالم بما فيهم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد " كوفيد 19 " .
وتفاعلت جماهير نادي الأهلي مع قرار ميلويفيتش بتخفيض راتبه وأشادت به إشادة كبيرة وتمنت أن تنتهي تلك الازمة في القريب العاجل.
في الوقت الذي وافقت فيه باقي أندية الدوري على تخفيض رواتب اللاعبين الأجانب بنسبة 50% أيضاً على أن يبدأ خصم الرواتب لمن يتجاوز الـــ20 ألف ريال سعودي.
عاجل.. لفتة رائعة من مدرب أهلي جدة بشأن فيروس كورونا
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري عن موافقة الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي على تخفيض راتبه بنسبة 50%.
وجاء قرار الصربي بعد أن توقفت المنافسات الرياضية في جميع دول العالم بما فيهم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد " كوفيد 19 " .
وتفاعلت جماهير نادي الأهلي مع قرار ميلويفيتش بتخفيض راتبه وأشادت به إشادة كبيرة وتمنت أن تنتهي تلك الازمة في القريب العاجل.
في الوقت الذي وافقت فيه باقي أندية الدوري على تخفيض رواتب اللاعبين الأجانب بنسبة 50% أيضاً على أن يبدأ خصم الرواتب لمن يتجاوز الـــ20 ألف ريال سعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لفتة رائعة من مدرب أهلي جدة بشأن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.