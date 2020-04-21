الثلاثاء 21 أبريل 2020

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري عن موافقة الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي على تخفيض راتبه بنسبة 50%.



وجاء قرار الصربي بعد أن توقفت المنافسات الرياضية في جميع دول العالم بما فيهم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد " كوفيد 19 " .

وتفاعلت جماهير نادي الأهلي مع قرار ميلويفيتش بتخفيض راتبه وأشادت به إشادة كبيرة وتمنت أن تنتهي تلك الازمة في القريب العاجل.

في الوقت الذي وافقت فيه باقي أندية الدوري على تخفيض رواتب اللاعبين الأجانب بنسبة 50% أيضاً على أن يبدأ خصم الرواتب لمن يتجاوز الـــ20 ألف ريال سعودي.

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عاجل.. لفتة رائعة من مدرب أهلي جدة بشأن فيروس كورونا

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري عن موافقة الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي على تخفيض راتبه بنسبة 50%.

وجاء قرار الصربي بعد أن توقفت المنافسات الرياضية في جميع دول العالم بما فيهم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد " كوفيد 19 " .

وتفاعلت جماهير نادي الأهلي مع قرار ميلويفيتش بتخفيض راتبه وأشادت به إشادة كبيرة وتمنت أن تنتهي تلك الازمة في القريب العاجل.

في الوقت الذي وافقت فيه باقي أندية الدوري على تخفيض رواتب اللاعبين الأجانب بنسبة 50% أيضاً على أن يبدأ خصم الرواتب لمن يتجاوز الـــ20 ألف ريال سعودي.