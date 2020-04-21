شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يفاوض الزمالك لضم معروف يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، من لجنة التعاقدات بالفريق الفيومى، رغبته فى ضم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك، والمعار لصفوف المقاولون العرب لمدة موسم، وأكد جلال فى القائمة التى أعدها لضم لاعبين جدد استعدادا لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، أن معروف يوسف أهم العناصر التى يسعى لضمها من أجل تكوين فريق قوى قادر على المنافسة على بطولة الدورى الممتاز.

وطالب جلال من مسؤولى المقاصة بضرورة إنهاء التعاقد سريعا مع اللاعب فى ظل رغبة المقاولون العرب فى تجديد إعارة اللاعب لموسم جديد، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى المقاصة أجرو عدة اتصالات هاتفية مع وكيل اللاعب لمعرفة رأيه فى الانضمام للمقاصة وأكد أن اللاعب يرحب بالانضمام للفريق، ولكنه اشترط الحصول على موافقة نادى الزمالك، خاصة أنه مايزال يرتبط بعقد مع القلعة البيضاء، لاسميا فى ظل رغبة مسؤولى الفريق الأبيض فى تسويق عدد من محترفيه بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، حيث يضم الزمالك 7 محترفين وهم: المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم والتونسى فرجانى ساسى والكونغولى ساونجو والمعارين رزاق سيسيه وحميد أحداد ومعروف يوسف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استقر فيه الجهاز الفنى على عودة أحمد سامى مدافع الفريق الأول لكرة القدم فى نهاية الموسم الجارى، وذلك بعد انتهاء إعارته مع نادى طلائع الجيش، وذلك بعد المستوى المتذبذب الذى ظهر عليه خط الدفاع فى الموسم الجارى، وهو ما كلف الفريق خسارة العديد من النقاط خاصة بعد الاستغناء عن خدمات شريف حازم، لضعف مستواه الفنى.