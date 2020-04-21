شكرا لقرائتكم خبر عن «لونين» سيعود لريال مدريد الموسم القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيعود الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين إلى صفوف نادي ريـال مدريد بداية الموسم القادم عقب انتهاء فترة إعارته التي تمتد لمدة موسم واحد مع فريق ريـال أوفييدو.

وحسب «راديو كوبي» الإسباني، لن يستمر الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا مع الميرنجي الموسم القادم بعد نهاية فترة إعارته من باريس سان جيرمان، إذ لعب دور الحارس البديل للبلجيكي ثيبو كورتوا خلال الموسم الجاري.

وأوضح التقرير الإسباني أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان سيعتمد على «لونين»، صاحب الـ 21 عامًا، الموسم القادم كبديل لـ«كورتوا».

وكان الحارس الأوكراني قد انضم إلى ريـال مدريد في 2018 قادمًا من زوريا لوهانسك الأوكراني، إذ قضى فترة إعارة لمدة موسم مع ليجانيس قبل أن يقضي الموسم الجاري في صفوف ريـال أوفييدو، وشارك خلاله في 11 مباراة واستقبلت شباكه 11 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في مباراتين.