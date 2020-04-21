شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهدد استمرار رمضان صبحى فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، ملف التعاقد مع رمضان صبحى سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائى من نادى هيدر سيفيلد الإنجليزى فى الموسم الجديد على رأس أولوياتها؛ وذلك لتخوف النادى من المفاوضات التى يجريها نادى بيراميدز الذى دخل فى السباق للفوز بصفقة ضم اللاعب بعد نجاحه فى إغراء أحمد فتحى للانضمام لصفوف الفريق بالرغم من محاولات الأهلى إرضاءه ماديا للاستمرار لمدة موسمين. ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فإن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب كلف لجنة التعاقدات بمتابعة مفاوضات بيراميدز مع النادى الإنجليزى وفتح باب التفاوض من جديد للحفاظ على صبحى لتجنب فقدان نجوم الفريق.

وأكد المصدر أن النادى الأهلى يدرس وضع ميزانية خاصة للاحتفاظ برمضان صبحى مع تكثيف المفاوضات مع هيدرسيفيلد لإقناعهم بتخفيف المقابل المادى بعدما طلب النادى الإنجليزى 9 ملايين يورو لبيع اللاعب أو 3 ملايين يورو لإعارته.

على الجانب الآخر، تراجعت إدارة النادى عن فكرة التعاقد مع أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش الإنجليزى، وذلك بعد تمسك اللاعب بالاستمرار فى تجربتة الاحترافية وعدم حماسه للعودة مجددا. ووفقا لمصدر مقرب من حجازى فإن الأخير أبلغ المسؤولين فى الأهلى عن رغبته فى الاستمرار وأنه لا يفكر حاليا فى العودة وأنه فى حالة اتخاذ قرار بالعودة ستكون وجهته الأهلى ولن يفكر فى اللعب لأى ناد آخر، بينما تواصل لجنة التعاقدات البحث عن الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق عن طريق الترشيحات ودراسة ملف كل لاعب من العناصر التى دخلت دائرة اهتمام النادى لعرضهم على رينيه فايلر، المدير الفنى، لاختيار الأفضل وبدء التفاوض مع أنديتهم، فيما طلب فايلر مهلة قبل حسم اللاعبين المعارين وذلك لرغبته فى معرفة مصير الموسم الحالى أولا وحسم الصفقات الجديدة قبل تحديد مصير المعارين.

فى شأن آخر، بدأ توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالفريق، فى إرسال البرنامج التدريبى الخاص بشهر رمضان إلى اللاعبين للبدء فى تنفيذه يوم الجمعة المقبل مع حلول الشهر الكريم، ويتضمن البرنامج المواعيد الجديدة لبدء التدريبات والتى ستكون على فترة واحدة مساء بجانب التركيز على التدريبات البدنية للمساعدة فى الحفاظ على الأوزان وكذلك بعض الفقرات الفنية التى تناسب طبيعة الأماكن التى يؤدى فيها اللاعبون التدريبات، وينتظر أن يتابع مخطط الأحمال تنفيذ البرنامج بشكل يومى للرد على استفسارات تخص التدريبات.

من ناحية أخرى، رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، فى بطولة «فيفا للألعاب الإلكترونية»، التى تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ إبريل الجارى، وجاء رفض الأهلى نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادى الأهلى والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف فى صفوف فريق الكرة بالنادى، ويبقى حقه فى ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية فى خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادى على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية، وقام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته فى البطولة.

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