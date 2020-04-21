شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يطلب عدم التعجل فى شراء «كادو».. ومجلس الإدارة يصرف جزءًا من مستحقات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، من مسؤولى ناديه تأجيل تفعيل بند شراء المهاجم الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثًا لقلعة الدراويش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف نهضة بركان، وذلك انتظارًا للقرار الأخير حول استئناف بطولة الدورى الممتاز من عدمه، لاسيما فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا المستجد، ولم يحصل اللاعب على الفرصة الحقيقية مع الفريق، بالرغم من تسجيله هدفًا وحيدًا فى أول مباراة له مع الإسماعيلى أمام الجونة، فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابى. يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه مسؤولو النادى فكرة إخطار ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق، بوجود رغبة فى تخفيض راتبه بعد أزمة كورونا، انتظارًا لقرار اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فى مصير الدورى، سواء بعودته أو إلغائه هذا الموسم. ويرى مسؤولو الإسماعيلى أنه من الصعب إعلان قرارات نهائية بالنسبة للموسم فى الوقت الحالى، فى ظل غياب رؤية واضحة ومحددة لبطولة الدورى، وبالتالى الانتظار هو أنسب الحلول.

من جانب، آخر قرر مجلس إدارة النادى، برئاسة إبراهيم عثمان، صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تتم جدولة الباقى لحين توضيح الرؤية حول مستقبل الدورى الممتاز، وحسم مصير النشاط الكروى فى مصر المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا، كما ينتظر أعضاء مجلس الإدارة قرار اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بشأن تخفيض العقود من عدمه، حيث ستقوم إدارة النادى بتطبيق قرار اتحاد الكرة حتى يكون هناك عدل بين اللاعب والنادى.