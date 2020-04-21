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الأولمبية الدولية ترضخ للضغط الياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

حذفت اللجنة الأولمبية الدولية أمس جملة من بيان بموقعها على الإنترنت، كانت قد ذكرت فيها أن اليابان ستتحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، من العام الحالي إلى العام المقبل، وذلك بعد أن أبدت اللجنة المنظمة اعتراضها.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد يوشيرو موري إنه من المستحيل ألا تشارك اللجنة الأولمبية الدولية في تحمل التكاليف.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد ذكرت عبر موقعها أمس الأول»وافق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على أن تتحمل اليابان التكاليف طبقا لبنود الاتفاق الحالي لدورة 2020»، لكن الجملة حذفت أمس بعد أن جرى نفي الأمر من قبل الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.

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وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، قد صرح في مؤتمر صحفي في وقت سابق أمس بأنه لم يكن هناك اتفاق بين اللجنة الأولمبية الدولية واليابان بشأن تكاليف التأجيل.

وبعدها ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية «اللجنة الأولمبية الدولية والجانب الياباني، بما في ذلك اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، سيواصلان التقييم والمناقشة المشتركة بشأن التأثيرات الناجمة عن التأجيل». وأضافت «ستتحمل الأولمبية الدولية مسؤولية حصتها من التكاليف الإضافية التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات».

ومن المقرر إقامة ألومبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس 2021، على أن تقام الدورة البارالمبية بين 24 أغسطس وحتى الخامس من سبتمبر.

وعن احتمال تأجيل الأولمبياد مجددا إلى عام 2022، قالت اللجنة الأولمبية الدولية «أعلن شركاؤنا في اليابان ورئيس الوزراء آبي، أن اليابان لا يمكنها تحمل تأجيل آخر إلى ما بعد صيف العام المقبل، التأجيل يشكل مهمة ضخمة بالنسبة للجنة المنظمة ولليابان بشكل عام».