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استمرار بيل بصفوف الريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

بات من المؤكد بقاء الويلزي جاريث بيل ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.

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وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أمس أن بيل (30 عاما) سيبقى بريال مدريد، حيث لا يزال يتبقى عامان في عقده، رغم علاقته المتوترة بالمدير الفني، الفرنسي زين الدين زيدان. وأضافت الصحيفة أن الريال أبلغ لاعبه بأنه يسعد باستمراره مع الفريق.

وتابعت أن افتقار ريال مدريد للأموال في ظل أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشروع تطوير استاد سانتياجو برنابيو (إجمالي تكلفته 500 مليون يورو)، أدى إلى تعليق إبرام أي صفقات كبيرة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب رحيل بيل عن الريال، لكن راتبه الأسبوعي البالغ 650 ألف يورو يمثل عقبة في طريق انتقاله في الوقت الحالي. واقترب بيل من الرحيل إلى الدوري الصيني، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.