50 ألف مشاهد لدردشة نجوم التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برشلونة
حظيت دردشة عامة لنجم التنس الإسباني رافاييل نادال بمشاركة النجم السويسري روجيه فيدرر والنجم البريطاني آندي موراي عبر تطبيق انستقرام مساء أمس الأول، بمتابعة من قبل أكثر من 50 ألف مشاهد.
وقال نادال إن لعبة التنس يجب ألا تكون ضمن الرياضات الأكثر معاناة في ظل حالة الإغلاق العام المفروضة بسبب كورونا.
وأضاف «أفتقد اللعب، لا أفهم حقا سبب عدم قدرتنا على لعب التنس، خاصة في ظل طبيعة هذه الرياضة، حيث تكون هناك مسافة جيدة بين اللاعبين».
وأكد أنه ليس لديه ملعب تنس في منزله الذي يقيم فيه حاليا بجزيرة مايوركا الإسبانية، مضيفا أنه لا يستطيع الذهاب إلى أكاديميته القريبة من منزله، بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومة الإسبانية.
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