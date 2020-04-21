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50 ألف مشاهد لدردشة نجوم التنس

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50 ألف مشاهد لدردشة نجوم التنس
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ -

حظيت دردشة عامة لنجم التنس الإسباني رافاييل نادال بمشاركة النجم السويسري روجيه فيدرر والنجم البريطاني آندي موراي عبر تطبيق انستقرام مساء أمس الأول، بمتابعة من قبل أكثر من 50 ألف مشاهد.

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وقال نادال إن لعبة التنس يجب ألا تكون ضمن الرياضات الأكثر معاناة في ظل حالة الإغلاق العام المفروضة بسبب .

وأضاف «أفتقد اللعب، لا أفهم حقا سبب عدم قدرتنا على لعب التنس، خاصة في ظل طبيعة هذه ، حيث تكون هناك مسافة جيدة بين اللاعبين».

وأكد أنه ليس لديه ملعب تنس في منزله الذي يقيم فيه حاليا بجزيرة مايوركا الإسبانية، مضيفا أنه لا يستطيع الذهاب إلى أكاديميته القريبة من منزله، بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومة الإسبانية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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