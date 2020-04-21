شكرا لقرائتكم محمد فاروق : تجديد عقد فايلر مع الاهلى موسمين بـ 120 ألف دولار وبزيادة 5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل جديدة فى تجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية أن الأيام الماضية شهدت العديد من الجلسات وفايلر طلب زيادة عقده 10 % وتم الاتفاق بين الطرفين لزيادة 5 % طبقا للوضع الحالي".

وواصل فاروق قائلا : "تم الاتفاق على التجديد لموسمين، ليتقاضي فايلر 120 ألف دولار، والمدرب المساعد 25 ألف دولار، مدرب الاحمال ١٠ الاف دولار، ومدرب الحراس ٥ الاف دولار".

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بدأ مسئولو النادي الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة رحلة تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل رسمي من خلال التفاوض مع وكيل أعماله شاسا وتتم المفاوضات في غضون أيام قليلة بواسطة خاصة "الفيديوكونفرانس" في ضوء تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض مع مسئولو الاهلي لحسم ملف تجديد المدرب السويسري على خلفية حظر الطيران في جميع دول العالم تقريباً بسبب إنتشار وباء "كورونا".

فايلر رحّب بتجديد عقده مع الأهلي لكنه طلب أن يكون التفاوض مع وكيل أعماله مثلما حدث عند التعاقد معه قبل سبعة أشهر تقريباً حينما تفاوض مسئولو الأهلي مع الوكيل قبل أن يتم عقد جلسة مع فايلر والتعاقد معه.

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتي الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا، ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا بجانب توقيع عقد للموسم بعد المقبل ليستمر المدرب مع الفريق موسمين مقبلين بعيداً عن الموسم الجاري التى مازالت الرؤية فيه غير مُكتملة.