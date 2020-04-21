شكرا لقرائتكم عبد الملك: إظهار انتمائي للزمالك سبب تصويري كمشاغب ومثير مشاكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، أنه كان بإمكانه اللعب وقت أطول ولكنه قرر الاعتزال، خاصة أنه حقق رقما قياسيا بعدما لعب 17 موسما متتاليا في الدوري الممتاز أحرز أهداف، وكان مسجلا باسم محود الخطيب 16 موسم.

قال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: رئيس نادي جولدي تحدث معي بعد الاعتزال من أجل تولي منصب المدرب العام ومدير الكرة ، حيث أنه يعرف شخصيتي رغم قلة خبرتي التدريبية.

شدد: إظهار هوية انتمائي للزمالك مبكرا كانت سببا في انقلاب الإعلام والحكام علي وإظهاري في شكل المشاغب ومثيري المشاكل ، مؤكدا أن الاعلام في مصر يسير في اتجاه واحد ، لاسيما وأنه كان جريئا وأفصح عن هويته بشكل واضح وصريح.

كشف أن شريف حازم لاعب الأهلي السابق كان منتميا للزمالك، وكان ينتقد الزمالك، موضحا انه استمر 10 سنوات متتالية لا يفارق معسكرات المنتخب الوطني في الفترة من 2005 إلى 2015، وكان حسن شحاتة يثق في قدراته.

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يرى أنه لم يكن مساندا من الإعلام فترة وجوده في حرس الحدود ووقت تواجده في صفوف منتخب مصر ، متابعا: تلك الفترة أخذت مني، وتعرضت للظلم لأنني لم اجد من يدعمني .

يرى أن قيمة العقود في مصر حاليا مبالغ فيها ولكن هناك لاعبين يستحقون عقود عالية، موضحا أن لاعب مثل عبد الله السعيد يحتاج مبلغ كبير ولكنه أقل مما يحصل عليه، وكلك طارق حامد وكذلك رمضان صبحي.

أضاف أنه من أسباب عودة الدوري الموسم الماضي هو تغيير جدول المسابقة، وتغيير نظامها، وكذلك وجود الثنائي رمضان صبحي وعلي معلول، مع تراجع مستوى الزمالك، والذي كان قريبا من حصد اللقب.

أردف: لعبت دورا في إخراج الأهلي من دوري الأبطال مع أهلي بني غازي وتغلبنا عليهم ذهابا وإيابا وكذلك فزت عليهم مرتين مع حرس الحدود منهم مرة بعد عودته من اليابان وتغلبنا عليه بهجف نزيف على ملعب المكس.