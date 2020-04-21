شكرا لقرائتكم أحمد السيد: جوزيه لعبني باك شمال لايقاف ميسى في مئوية الأهلي أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد السيد لاعب الأهلي السابق، أن مانويل جوزيه فاجئه حينما اشركه كظهير أيسر في مباراة الأهلي وبرشلونة بمناسبة مئوية الأهلي في عام 2007.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء: "حينما أبلغنى جوزيه بأنه سيشركني كظهير أيسر لايقاف ميسي، قولتله هو العالم كله مش قادر عليه أنا اللى هقدر عليه!"

وتابع: "في المباراة نزل ميسي في الشوط الثاني وحينما وطأت قدمه وطلبت فميصه لكنه رفض منح قميصه لأى لاعب في الأهلي وحصلت على قميصين أخرين.

وقال لاعب الأهلي السابق: "في مباراة الأهلي وبرشلونة خرج ميسا مستاء من تدخلات معتز إينو"

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ويعتبر أحمد السيد واحد من أكثر "كباتن" الأهلي تحقيقا للبطولات والإنجازات لعب 12 موسما مع المارد الأحمر، وفاز بـ 24 بطولة مع الفريق الأحمر منذ صعوده إلى الفريق الأول موسم 2000\2001 بعد أن حمل رقم 5 الخاص بسمير كمونة مدافع الأهلي السابق إلى أن حصل على شارة قيادة الفريق الأحمر عقب مشكلة حسام غالى ومانويل جوزيه..

في سياق متصل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق تجربة الليجا الإسبانية، في الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، بحيث يتم إنشاء رابطة دوري محترفين على طريقة رابطة لاعبي كرة القدم الاسبانية، على أن يكون للرابطة نفس صلاحيات الرابطة الإسبانية كما تقوم بتوزيع عائد البث الفضائي على أندية الدوري الممتاز بنفس طريقة الليجا.

وأخفقت أندية الدوري المصري في إيجاد وسيلة آمنة لتقليص رواتب اللاعبين أو المدربين الأجانب بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.