شكرا لقرائتكم أحمد السيد: تدريبات الأهلي في عهد جوزيه كانت تشبه الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد السيد لاعب الأهلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه كان يحبه ويتغاضى عن اخطائه في الملعب وخارج الملعب، موضحا أن جوزيه كان مدرب انفعالي بسبب اقلاعه عن التدخين لكنه كان لا يجامل أى لاعب.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء، أن سبب نجاح الجيل الذهبي للأهلي أيام جوزيه أن التدريبات كانت تشبه الحرب ولم يكن هناك لاعبا واحدا يحجز مكانه الأساسي.

وعن شخصية جوزيه قال السيد أنه كان مدرب عنيد لا يعترف بأخطائه، وكان يحب أ، يكون جميع اللاعبين أساسيين أو احتياطيين في نفس المستوى، موضحا أن علاقة جوزيه بالحضري كانت داخل الملعب فقط.

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ويعتبر أحمد السيد واحد من أكثر "كباتن" الأهلي تحقيقا للبطولات والإنجازات لعب 12 موسما مع المارد الأحمر، وفاز بـ 24 بطولة مع الفريق الأحمر منذ صعوده إلى الفريق الأول موسم 2000\2001 بعد أن حمل رقم 5 الخاص بسمير كمونة مدافع الأهلي السابق إلى أن حصل على شارة قيادة الفريق الأحمر عقب مشكلة حسام غالى ومانويل جوزيه..

في سياق متصل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق تجربة الليجا الإسبانية، في الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، بحيث يتم إنشاء رابطة دوري محترفين على طريقة رابطة لاعبي كرة القدم الاسبانية، على أن يكون للرابطة نفس صلاحيات الرابطة الإسبانية كما تقوم بتوزيع عائد البث الفضائي على أندية الدوري الممتاز بنفس طريقة الليجا.

وأخفقت أندية الدوري المصري في إيجاد وسيلة آمنة لتقليص رواتب اللاعبين أو المدربين الأجانب بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.