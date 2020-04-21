شكرا لقرائتكم محمد فاروق يكشف حقيقة الغاء كأس مصر بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضح الإعلامي محمد فاروق، موقف اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، من رفضه إلغاء أى مسابقة محلية هذا الموسم على الرغم من فيروس "كورونا".
وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية : "مسؤولو اللجنة الخماسية حريصين على عدم إلغاء المسابقات حتى لو تم التأجيل إلى وقت أخر وذلك بسبب الظروف الحالية التى نعيشها".
وواصل : "اتحاد الكرة استقر بشكل كبير على ترحيل بطولة كأس مصر إلى بداية الموسم المقبل، وذلك بسبب حالة الضغط الشديد فى حالة عودة الدوري خلال الفترة المقبلة".
كما أوضح الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل جديدة فى تجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال فاروق أن الأيام الماضية شهدت العديد من الجلسات وفايلر طلب زيادة عقده 10 % وتم الاتفاق بين الطرفين لزيادة 5 % طبقا للوضع الحالي".
وواصل فاروق قائلا : "تم الاتفاق على التجديد لموسمين، ليتقاضي فايلر 120 ألف دولار، والمدرب المساعد 25 ألف دولار، مدرب الاحمال ١٠ الاف دولار، ومدرب الحراس ٥ الاف دولار".
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