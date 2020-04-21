شكرا لقرائتكم أحمد السيد: جوزيه كان يحبني لأنني مظلوم اعلاميا مثله وهذا سبب تسميتي بـ ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أنه كان يحظى بحب وتقدير مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للنادي الأهلي، بجانب زميليه محمد بركات ومحمد أبوتريكة.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء، أن جوزيه كان يبلغه بأنه يشبه كثيرا خلال مسيرته في ملاعب الكرة، قائلا: "جوزيه قاللي انت مظلوم مثلي، وأنا بحبك وبقدر مجهودك ودورك في الفريق".

وقال اللاعب أ، جوزيه كان يناديه بـ ميسي موضحا أن جوزيه كان يحب المدافع الذى يتحدث كثيرا وكانت جملته الشهير معنا كمدافعين أن المدافع لا يجب أن يكون أخرسا.

وعن سبب تسميته بميسي قال لاعب الأهلي السابق: "كنت مميز في التسديد على طريقة R2، وخلال أحد التدريبات ارتديت حذاء خالد بيبو وسجلت كل الكرات التى سددتها على المرمى فقال لى جوزيه نسميك مارادونا ولا ميسي، اعتقد أن ميسي أفضل".

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وتابع السيد أنه تعلم كثيرا من عماد النحاس وهانى السعيد في مركز المدافع.

ويعتبر أحمد السيد واحد من أكثر "كباتن" الأهلي تحقيقا للبطولات والإنجازات لعب 12 موسما مع المارد الأحمر، وفاز بـ 24 بطولة مع الفريق الأحمر منذ صعوده إلى الفريق الأول موسم 2000\2001 بعد أن حمل رقم 5 الخاص بسمير كمونة مدافع الأهلي السابق إلى أن حصل على شارة قيادة الفريق الأحمر عقب مشكلة حسام غالى ومانويل جوزيه..

في سياق متصل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق تجربة الليجا الإسبانية، في الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، بحيث يتم إنشاء رابطة دوري محترفين على طريقة رابطة لاعبي كرة القدم الاسبانية، على أن يكون للرابطة نفس صلاحيات الرابطة الإسبانية كما تقوم بتوزيع عائد البث الفضائي على أندية الدوري الممتاز بنفس طريقة الليجا.

وأخفقت أندية الدوري المصري في إيجاد وسيلة آمنة لتقليص رواتب اللاعبين أو المدربين الأجانب بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.