شكرا لقرائتكم فاروق يوضح برنامج "كارتيرون" مع لاعبي الزمالك الايام القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي محمد فاروق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلب إعداد تقارير يومية عن اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وأضاف فاروق فى تصريحات تلفزيوينة قائلا : " كارتيرون طلب من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن أوزان اللاعبين خلال الوقت الحالى".

وتابع الاعلامى : "الفرنسي طلب أيضًا معرفة معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم ومدى التزامهم بخوض التدريبات بصورة يومية".