شكرا لقرائتكم الغندور: الأهلي قرر شكوى عبد الله السعيد فخسر كل شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامي خالد الغندور أن قضية الأهلي وعبد الله السعيد شيء عادي، وفيفا رفض توقيع عقوبات بشأنه، ولكن الأهلي قرر شكوى اللاعب فخسر الجميع بما فيهم تركي آل الشيخ وتم تغريمه 20 ألف فرانك سويسري قيمة رفع الدعوى في الفيفا.

قال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "أن البعض يمجد محمود كهربا وحمدي النقاز رغم هروبهم من الزمالك، في الوقت الذي هاجت الدنياوقت هروب عصام الحضري إلى سيون وعبد الله السعيد وقت توقيعه للزمالك، بعدما كان لاعبين في صفوف الأهلي.

انتقد عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق بسبب تأكيده على رفضه تدريب الزمالك إذا ما عرض عليه في المستقبل، مؤكدا أنه مجرد مساعد مدرب، ومن المستحيل أن يعرض عليه الزمالك تدريب الفريق الأبيض.