شكرا لقرائتكم محمد فاروق يكشف مصير معروف يوسف وسيسه مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي محمد فاروق، عن مصير الثنائي الأفريقي معروف يوسف ورزاق سيسيه مع نادي الزمالك، خلال الموسم المقبل.

وأكد فاروق فى تصريحات تلفزيونية أن مسؤولو الزمالك رفضوا رحيل الثنائي الأجنبي معروف يوسف ورزاق سيسيه على سبيل البيع النهائي خلال الموسم المقبل".

وواصل فاروق قائلا : "الزمالك يرغب أن يكون رحيل الثنائى وتحديداً سيسيه على سبيل الإعارة فقط تحسبًا لعودتهما في أي وقت إلى الفريق".

أصبح الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك المُعار لصفوف الاتحاد السكندرى، الورقة الرابحة لمسئولى قلعة ميت عقبة، من بين اللاعبين المُعارين من القلعة البيضاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، حيث أعلن مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، عن تلقى اللاعب عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو، ثم تم رفعه إلى 3 ملايين يورو، قائلاً: "وأنا طلبت 4 ملايين من الشركة".

عروض سيسيه لن تقف عند هذا العرض بل يرغب مسئولى الاتحاد السكندرى، فى التعاقد مع اللاعب واستمراره ضمن صفوف الفريق السكندرى فى الموسم المقبل، بعد الأداء الجيد الذى ظهر به مع الفريق خلال الفترة الماضية، ويستعرض "الخليج 365" كل ما قدمه الإيفوارى سيسيه فى مسيرته ليكون ورقة الزمالك الرابحة فى الميركاتو الصيفى المقبل..

- مشوار سيسيه مع الاتحاد السكندرى



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شارك رزاق سيسيه صاحب الـ 21 عاما، مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم فى 22 مباراة بواقع 16 مباراة فى الدورى الممتاز و5 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر، أحرز خلالهم 4 أهداف فيما صنع 3 أهداف فى الدورى.

وإجمالا شارك مع الاتحاد السكندرى فى 69 مباراة ما بين الدورى الممتاز وكأس مصر، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 13 هدفًا أخر.

- مشوار سيسيه مع أسوان

بداية رزاق سيسيه فى الدورى المصرى، كانت مع فريق أسوان، قبل أن ينتقل منه إلى الزمالك ثم الإعارة إلى الاتحاد السكندرى، حيث شهدت انطلاقته مع الفريق الأسوانى تألق كبير، بعدما شارك معه فى 17 مباراة أحرز خلالهم هدفًا وصنع هدفين، وظهر بمستوى جيد مع الفريق الصاعد وقتها للدورى الممتاز.

- مشوار رزاق سيسيه مع الزمالك

انتقل رزاق سيسيه إلى الزمالك موسم 2017 – 2018، بعدما أثنى عليه مسئولى الأبيض خاصة بعدما ظهر فى مباراة أسوان والزمالك بمستوى جيد، لكنه لم يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق الأبيض بشكل كبير، حيث شارك فى 6 مباريات بواقع 5 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز بمعدل 159 دقيقة ومباراة فى كأس مصر لمدة 67 دقيقة، وصنع هدفًا.