شكرا لقرائتكم شوبير يستعيد ذكرياته مع منتخب مصر بداية التسعينات بتقرير لمجلة بريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الإعلامي أحمد شوبير ذكرياته مع كرة القدم عندما كان حارسًا لمرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقريرا أعدته مجلة ورلد سوكر البريطانية عام 91 عن مشاركة احمد شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 90 وفشل احترافه وقتها في الدوري الإنجليزي قبل 30 عاما تقريبا.

وكتب احمد شوبير عبر صفحته : "تقرير مجلة World Soccer البريطانية عن كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد شوبير في أكتوبر 1991 وبعد تألق شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا وتألقه مع النادي الأهلي والحصول على العديد من البطولات ، المجلة تكتب تقرير عن مسيرة شوبير مع منتخب مصر والنادي الأهلي ، وقصة إحترافه في أكبر الأندية الأوروبية نادي إيفرتون الإنجليزي وتعثر الإنتقال بسبب عدم حصول شوبير على تصريح العمل ، ووصفت المجلة أن أحمد شوبير من أعظم حراس المرمى في القارة."

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من ناحية أخرى، كشف مصدر مقرب من أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن قيام الأخير بوضع الرتوش النهائية علي قائمته الانتخابية التي ينوي خوض بها انتخابات اتحاد الكرة المقبلة علي مقعد الرئيس.

وأكد المصدر أن أحمد شوبير يستعد حاليًا للإعلان عن مفاجآت في القائمة ما بين الشخصيات التي تضمها القائمة، وما بين بعض الخطط والترتيبات التي أعدتها القائمة خلال الاجتماعات التي عقدت الفترات السابقة لخوض الانتخابات التي تعتبر الأشرس في ظل إعلان كل من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وأحمد شوبير نائب الرئيس خوض الانتخابات علي مقعد الرئاسة.

وكان شوبير قد أعلن من قبل عن خوضه انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس، مشيرًا إلى أنه كان أخذ عهدًا على نفسه بعدم الترشح حال نزول هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة.