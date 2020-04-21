شكرا لقرائتكم هل يتعرض احمد الشيخ لعقوبات بعد الانسحاب من بطولة "بلاي ستيشن".. خبير لوائح يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الشهر أن انسحاب أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من بطولة فيفا 2020 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لن يعرضه لعقوبات خاصة وان اللاعب قرر الانسحاب قبل المباريات التي ستجمع الفراعنة والكيان الصهيوني.

أضاف محمد فضل الله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "انسحاب المنتخب الوطني للألعاب الإليكترونية بعد القرعة أيضاً لن يعرضه للعقوبات من قبل الاتحاد الدولي للعبة خاصة وانه الأمر ليس متعلقاً بالذهاب الى هناك أو خلافه كما يحدث مع الفرق الرياضية التي تلعب كرة قدم.

ورفض النادي الأهلي ولاعبه أحد الشيخ خوض منافسات بطولة فيفا 2020 التي يقيمها الاتحاد الدولي للعبة بعد وقوع مصر في مجموعة واحدة مع إسرائيل في مجموعة واحدة وهو ما اعتبره اللاعب مفاجأة غير سارة على الاطلاق.

ونشر أحمد الشيخ عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "‏تلقيت بسعادة كبيرة نبأ ترشحي من خلال اتحاد كرة القدم المصري لتمثيل مصر في بطولة كأس العالم للعبة فيفا والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي كان من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا ولكن وبعد الإعلان عن قرعة البطولة، قررت الاعتذار عن المشاركة".

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وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر مع تركيا وإسرائيل ورومانيا ووافق أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، على المشاركة فى بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية التى ستنطلق 21 أبريل الجارى بعد مخاطبته من قبل اتحاد الكرة عن طريق المشرف على الملف حمادة سمير زاهر.

كما رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة "فيفا للألعاب الإلكترونية"، التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الجاري..

جاء رفض الأهلي نظرًا لعدم قيام الجهة المسئولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.

وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة.