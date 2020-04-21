شكرا لقرائتكم أندية الدوري الإيطالي تتفق على استئناف الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلبت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على الخلافات المتعلقة باستئناف منافسات الموسم، المتوقفة منذ فترة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واتفقت على انتظار الرأي الملزم في هذا الصدد من جانب الحكومة الإيطالية.

وذكر بيان أصدرته رابطة الدوري :اجتمعت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الثلاثاء وتعلن الاتفاق بالإجماع بين جميع الأندية الــ20، عبر مؤتمر بالفيديو، على استكمال الموسم في حالة سماح الحكومة بذلك، وباحترام كامل لإجراءات الصحة والسلامة.

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ومن المقرر أن يفحص وزيرا الصحة والرياضة يوم الأربعاء البروتوكول الصحي الوقائي المقدم من الاتحاد الإيطالي، والذي يتضمن إجراءات لضمان الاستئناف الآمن للتدريبات، وذلك بعد أن توقفت جميع المنافسات الرياضية اعتبارا من التاسع من أذار/مارس مع فرض حالة الإغلاق العام، بسبب وباء كورونا.

وفي الأسابيع الماضية، كانت أندية الدوري الإيطالي، باستثناء بريشيا وتورينو، تضغط من أجل استكمال المنافسات اعتبارا من الرابع من مايو، وذلك بعد يوم واحد من رفع القيود الجزئي المتوقع من قبل الحكومة.

وربما يجرى استئناف منافسات الموسم في أواخر مايو، حيث يتبقى 12 مرحلة في الدوري كما يتبقى منافسات الدورين قبل النهائي والنهائي بكأس إيطاليا.