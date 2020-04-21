ضربة قاتلة لكرة القدم: منظمة الصحة العالمية توصى بتعليق كل مسابقات الكرة لنهاية 2021

طالبت منظمة الصحة العالمية الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، باستمرار تعليق مسابقات كرة القدم حتى نهاية العام المقبل 2021، وذلك نظرا لاستمرار تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، ذكرت شبكة "ميديا ست" الإيطالية، أن منظمة الصحة العالمية اقترحت بتأجيل جميع المسابقات الكروية حتى نهاية العام المقبل خلال اجتماعها عبر الفيديو مع مسئولي الاتحاد الأوروبى لكرة القدم الذى استمر لنحو ساعتين ونصف.

أضافت الشبكة أن المنظمة العالمية كانت جادة في طلبها من الاتحاد الأوروبى للعبة الشعبية الأولى في العالم، حيث تم الاقتراح بإيقاف النشاط الرياضى لأكثر من عام ونصف باعتبار هذه المسابقات أكثر عرضة لانتشار الوباء العالمى.

أوضحت الشبكة أن هذه المقترح غير ملزم للاتحاد الأوروبى الذى قرر مؤخرا تعليق جميع المسابقات لأجل غير مسمى، وقام بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 للعام المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أوصى باستكمال الدوريات الأوروبية هذا الموسم وعدم إلغاءها، معلنا التزامه بتقديم الدعم المادي، في ظل دراسة أكثر من مقترح لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

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وأكد اليويفا أنه سيعقد اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات، وجاء ذلك خلال بيان رسمي.

وقال يويفا: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات، كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له".

أضاف: "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك اقتراحات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".

وتابع: "بعد أن يتم الوصول للاتفاق فيما يخص المشاركة في البطولات الأوروبية، فأي قرارات بشأن ما تم سرده في البيان سيتم الإعلان عنها في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس