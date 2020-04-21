سوبر كورة يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بيراميدز في الصفقات التبادلية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز حول عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة، ضمن تحركات إدارة الناديين حول تعزيز قوة فريقهما في الموسم المقبل، لذا يبحث كل فريق عن دعم احتياجاته.

وتبحث إدارة نادى الزمالك خلال الوقت الحالى عن عقد صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل العلاقة الطيبة التى تجمع إدارة الناديين، خاصة أن مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، أكد الدخول فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز حول ضم عمر جابر الظهير الأيمن السابق للزمالك والحالى لبيراميدز حيث ترغب الإدارة البيضاء أيضًا فى ضم أكثر من لاعب بصفوف الأخير مع التعاون فى منح بيراميدز احتياجاتهم من صفوف الفريق الأبيض، فى ظل السعى لعقد صفقة تبادلية كبرى بين الناديين.

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ووفقا للمصدر المطلع بنادى بيراميدز أوضح إن تركيز الزمالك حول ضم عمر جابر ونبيل عماد دونجا إلى جانب أحمد أيمن منصور لاعبى بيراميدز مع مناقشة إدارة بيراميدز، متطلبات الزمالك وكذلك متطلبات الجهاز الفني لبيراميدز من لاعبى الزمالك، على أن يتم حسم إمكانية الصفقات التبادلية من عدمه في الفترة المقبلة.

فيما وضع مسئولو الزمالك، شرطًا قبل الدخول فى المفاوضات الرسمية حول الصفقات الجديدة، التى تسعى الإدارة لدعم صفوف الفريق بها فى الموسم الجديد، بالحصول على رغبة اللاعب المقرر ضمه قبل إجراء التفاوض الرسمى مع ناديه، لتجنب المزايدات المختلفة فى الصفقات.