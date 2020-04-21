شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعرض أحمد الشيخ لعقوبات بعد الانسحاب من بطولة "بلاي ستيشن".. خبير لوائح يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الشهر عن موقف أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد الانسحاب من بطولة فيفا 2020 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

ورفض النادي الأهلي ولاعبه أحد الشيخ خوض منافسات بطولة فيفا 2020 التي يقيمها الاتحاد الدولي للعبة بعد وقوع مصر في مجموعة واحدة مع إسرائيل في مجموعة واحدة وهو ما اعتبره اللاعب مفاجأة غير سارة على الاطلاق.