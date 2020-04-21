شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، في اجتماع فيديوكونفرانس..الأهلى يرفض تخفيض عقود اللاعبين والموظفين في اجتماع فيديوكونفرانس..الأهلى يرفض تخفيض عقود اللاعبين والموظفين الأهلي يبحث تنمية الموارد ويُهنئ المصريين بأعياد الربيع والقيامة ورمضان اتحاد الكرة يحيل شكوي الأهلي ضد عبدالله السعيد للجنة القانونية شكوى جديدة ضد الأهلي والزمالك في الطريق للفيفا تحديد أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف دوري الأبطال والكونفدرالية Advertisements اتحاد الكرة يصرف 50 ألفا لأندية القسمين الثانى والثالث..ويؤجل "الرابع" اتحاد الكرة للفيفا : أسباب تقنية وراء الاعتذار عن بطولة البلاي ستيشن اتحاد الكرة يطبق تجربة "الليجا" الإسبانية فى الدورى المصرى الجديد

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