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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، في اجتماع فيديوكونفرانس..الأهلى يرفض تخفيض عقود اللاعبين والموظفين

في اجتماع فيديوكونفرانس..الأهلى يرفض تخفيض عقود اللاعبين والموظفين

 

في اجتماع فيديوكونفرانس..الأهلى يرفض تخفيض عقود اللاعبين والموظفين

 

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