شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين عن تخفيض الراتب : "دى أقل حاجة.. لازم الكل يضحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا بقرار تخفيض راتبه خلال الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ، موضحاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لابد من إلتزام الجميع بهذا القرار ولابد من التضحية من أجل عبور هذة الازمة التى يمبر بها جميع الاندية على مستوى العالم ، علّق :"دى أقل حاجة " .

وكان أيمن المزين قد قرر تخفيض راتبه بنسبة 25% لحين أنتهاء أزمة كورونا وهو القرار الذي لاقي إرتياحاً وترحيباً من مسئولو نادي طنطا بعدما تضامن المزين مع ناديه في هذه الأزمة الطاحنة التى يمر بها طنطا شأنه شأن جميع أندية بل ودول العالم جراء "جائحة" كورونا.

وأصدر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، بيانا رسميا عن إجراءات النادي لمواجهة فيروس كورونا بعد توقف النشاط الرياضي بمصر، وأكد البيان إستمرار غلق النادي لحين معرفة قرارات الحكومة بالإضافة لاستمرار صيانة المرافق الأساسية بالنادي واستمرار تعقيم النادي وذلك بعدد محدود من العمالة مع توفير كافة إجراءات الحماية للعمال والموظفين الذين يحضرون للنادي خاصة موظفي شئون العضوية الذين بدأوا في حصر العضويات المتأخرة وذلك في محاولة من النادي لمواجهة الأزمة المالية التي يعيش فيها النادي.

وكان فايز عريبي، قد قال أنه من المستحيل حصول اللاعبين على عقودهم كاملة في ظل الظروف الحالية. وأضاف عريبي، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "لاعبو طنطا حصلوا على أكثر من 50% من مستحقاتهم عن الموسم الحالى".

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وأكد عريبي أنه لا بد من جلوس الجميع سواء لاعبين أو إدارة النادي للتفاوض، خاصة أننا كإدارة طنطا نمثل 24 لعبة ولدينا التزامات كبيرة لا يمكن من خلالها الوفاء بجميع عقود اللاعبين في ظل الظروف الحالية.