شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستبعد مراكز الشباب من دعم الـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستبعد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مراكز الشباب من الدعم الذي تم صرفه بدءًا من اليوم والذي بلغ ٥٠ الف جنيه لكل نادي من أندية القسم الثاني والثالث.

أنهى اتحاد الكرة، اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، حيث قررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث على أن تتسلم الأندية الشيكات يوم الخميس أو الأحد المقبلين، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات القسم الرابع لوقت لاحق.

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وكانت أنباء متضاربة وصلت الأندية حول قيمة الدعم المخصص لها من جانب الجبلاية، حيث ترددت أنباء عن حصول أندية القسم الثانى على 70 الفا و50 الفا للثالث و30 ألفا للرابع، قبل أن يصل مندوبو الأندية للجبلاية ويتأكدون من تخصيص شيكات متساوية لأندية القسمين الثانى والثالث بقيمة 50 الف جنيه، بينما تم تأجيل البت فى مصير شيكات القسم الرابع.

من ناحية أخرى، بدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مفاوضاتها مع مدربى المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.