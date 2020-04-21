شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..كريم العراقي : المصري رفض احترافي بالبرتغال.. وأتوقع إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آكد كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، أن هدفه الأساسي هو الاحتراف في اوروبا ، مشيراً إلي إدارة النادي رفضت عرض من أحد الاندية في البرتغالية في يناير الماضي .

وقال العراقي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس":طموحي في الفترة المقبلة هو الاحتراف، تلقيت عرض رسمي من أحد أندية الدوري البرتغالي، في يناير الماضي، ولكن النادي المصري تمسك باستمراري، بسبب ازمة القيد، واحترمت وجهة نظر ادارة النادي".

وطالب كريم العراقي من الشعب المصري إتباع إرشادات وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا ، مؤكداً أن الأزمة خطيرة علي جميع الدول ويجب أن نتعامل بجدية مع الأمر ، مضيفا اتوقع الغاء الدوري هذا الموسم، لأن فيروس كورونا، أزمة عالمية وأرواح الناس هى الأهم.

Advertisements

وأضاف ، الفريق يواجه سوء توفيق هذا الموسم ، حيث دائماً نتواجد في المربع الذهبي للدوري لمدة اربع سنوات ووصلنا لنهائي كأس مصر"، موضحاً :"الأهم أن نعلاج السلبيات سريعا، لكي نظهر بمستوى متميز حال عودة مسابقة الدوري الممتاز".