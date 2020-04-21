الأندية الإسبانية تتبرع بـ200 مليون يورو لدعم الرياضيين

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):
تعهدت أندية دوري الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم في إسبانيا بتقديم 200 مليون يورو على مدار أربعة أعوام مقبلة لدعم الرياضة في إسبانيا ودوريات كرة القدم في الدرجات الدنيا.
ومنذ توقيع اتفاقية بيع الحقوق الجماعية للبث التليفزيوني في 2015، تبرعت أندية دوري الدرجة الأولى بواحد بالمئة من إيراداتها إلى وزارة الرياضة.
وزادت هذه النسبة إلى 5ر2 بالمئة في الاتفاقية الجديدة في الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة المساهمة لصالح المنتخب الوطني لكرة القدم من 1 إلى 2 بالمئة.
وذكر بيان رابطة الدوري الإسباني أن "الاتفاقية تسعى لمساعدة الرياضة ليس فقط في أوقات الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".
وأضاف البيان "إنها معايير إطارية ليس لها إطار زمني ومن شأنها تعزيز التزامات الأندية المحترفة ودوري الدرجة الأولى نحو الرياضة الإسبانية".
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