لوكاكو: أعراض كورونا ظهرت على 23 لاعبا من إنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

كشف البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي عن معاناة أغلب زملائه في الفريق من أعراض فيروس كورونا المستجد بعد أجازة عيد الميلاد (الكريسماس).

وأوضح في فيديو عبر شبكة "إنستجرام" اليوم الثلاثاء "كل اللاعبين عانوا من السعال والحمى".

وأشار إلى أن زميله المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار كاد أن يغيب عن الوعي خلال المباراة أمام كالياري في 26 كانون يناير الماضي.

وقال "حصلنا على راحة اسبوع في كانون ديسمبر وبعد عودتنا أقسم أن 23 من أصل 25 لاعبا عانوا من التعب، ليست مزحة، لعبنا أمام كالياري وفي أخر 25 دقيقة اضطر سكرينيار لمغادرة الملعب ولم يتمكن من استكمال المباراة وكاد أن يغيب عن الوعي".