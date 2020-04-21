العراقي: أتوقع إلغاء الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يتوقع كريم العراقي، ظهير أيمن المصري البورسعيدي ومنتخب مصر الأولمبي، إلغاء النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال العراقي في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "نواجه أمورا خارجة عن إرادة الكون، يجب على الجميع البقاء في منازلهم واتباع إرشادات وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا، ونتمنى انتهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "كان لا بد من إيقاف بطولة الدوري لأن الأمر خطير في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط".
وأتم قائلا: "أتوقع إلغاء الدوري، أعتقد أن الإلغاء هو المصير الأقرب للمسابقة لأن أراوح الناس هي الأسمى، المصري يواجه سوء توفيق هذا الموسم ولا نعرف أسبابه، لكننا سنجتهد في عملنا للعودة إلى وضعنا الطبيعي".
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