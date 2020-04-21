الصحة العالمية توصي بتجميد الكرة الأوروبية لنهاية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اجتماعًا إلكترونيًا فيما بينه مع مسؤولي عدد من الأندية الأوروبية يوم الخميس الماضي، بحضور مندوبين من منظمة الصحة العالمية.

مجلة فيجا البرازيلية، أكدت في تقرير صادر مساء اليوم، الثلاثاء، أن اثنين من أكبر علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية تواجدا بالاجتماع، حيث طالبا بضرورة تجميد النشاط الكروي في أوروبا حتى نهاية عام 2021.

وأشارت المجلة، إلى أنها تواصلت مع عدد من الأفراد الذين تواجدوا في الاجتماع، وجميعهم أكدوا أن منظمة الصحة العالمية كانت جادة في توصيتها، مما أدى إلى استمرار المناقشة لمدة ساعتين ونصف الساعة بدلًا من ساعة واحدًا كما كان مقررًا له في البداية.

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وقال أحد الحاضرين للاجتماع -الذي لم تعلن المجلة عن اسمه-: "المنظمة طالبت بضرورة تجميد نشاط الكرة حتى نهاية العام القادم، في الوقت الذي قدرت شركة KPMG خسائر الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بما يعادل 4.1 مليار يورو إذا لم تستكمل مباريات الموسم الجاري فقط".

وشدد المصدر في حديثه للمجلة، أن المناقشة بين جميع الأطراف كانت ساخنة للغاية طيلة الساعتين ونصف الساعة، خاصة أن اقتراح إقامة المباريات بدون جماهير لم يلق قبولًا من أغلب الأندية التي تواجدت في النقاش.

واختتمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والأندية يحاولون التوصل للسيناريو الأقل ضررًا في الفترة الحالية، خاصة أن تجميد النشاط الكروي لنهاية العام القادم سيؤدي إلى كسر عقود الرعاية الموقعة مع الشركات.