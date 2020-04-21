الحكومة الهولندية تقرر تعليق النشاط الكروي حتى سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو

أعلن مجلس الوزراء الهولندي تمديد الحظر على بعض الأحداث في الدولة ومن ضمنها نشاط كرة القدم حتى 1 سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنه تم تمديد الحظر على كافة الأحداث التي تحتاج لموافقة من الدولة حتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

وبهذا القرار ينتهي موسم الدوري الهولندي بكافة درجاته، وفقا لما أشارت له صحيفة "voetbal international" الهولندية.

ورغم أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم لم يتطرق لحل إنهاء الموسم حاليا، إلا أن مجلس الوزراء أقر الأمر، وأوضح روتا في مؤتمره الصحفي أنه لن يكون هناك موقف استثنائي من القرار.

وكانت بعض الأندية الهولندية تحبذ إنهاء الموسم مثل أياكس أمستردام وبي أس في آيندهوفين وايه زيد الكامار، وفقا لما أعلنته في الأسابيع الماضية.

واختتمت صحيفة " voetbal international" تقريرها أن الأمر متروك حاليا للاتحاد الهولندي لكرة القدم من أجل تحديد كيفية إنهاء الموسم الحالي.

يذكر أن فريق أياكس هو متصدر الدوري الهولندي برصيد 56 نقطة، وبنفس رصيد فريق الكامار صاحب المركز التاني، لكن الأول يتفوق بفارق الأهداف.

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