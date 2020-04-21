اتجاه لتأجيل نهائي كأس إسبانيا للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

يتجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريقي أتلتيك بلباو وريال سوسيداد إلى نهاية الموسم المقبل، رغبة في إقامة المباراة بحضور جماهيري.

وتوقفت منافسات كرة القدم في معظم أنحاء العالم، عقب تفشي فيروس "كوفيد-19" المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد، ويأمل المسؤولون في اتحادات كرة القدم في عودة النشاط خلال الصيف المقبل، إلا أن إقامة المباريات بحضور جماهيري في تلك الفترة يبدو مستحيلًا.

وتبعًا لصحيفة "ماركا" الإسبانيا، فإن اجتماعًا ثلاثيًا بين المجلس الأعلى للرياضة، الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة "ليجا" شهد الاستقرار على تأجيل نهائي كأس الملك، ليقام قبل أسبوع واحد من نهائي نسخة الموسم المقبل.

وأتى القرار بعد التأكيد على أن ذلك التأجيل لن يؤثر على مسابقة كأس السوبر الإسباني، التي تم تطويرها الموسم الماضي، لتقام بمشاركة أربعة فرق، بينهم بطل ووصيف الكأس، وهو ما ضمن للفريقين التواجد في البطولة التي تستضيفها المملك العربية السعودية في شهر يناير المقبل.