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الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ينظم مبادرة جماهيرية لكسر الملل

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أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بياناً رسمياً، يحث فيه متابعي كرة القدم، على البقاء في المنزل واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تداعيات .
وأعلن الاتحاد، أنه سيتولى نشر عدة مقاطع جماهيرية مصورة، يشارك بها عدد من الجماهير أثناء استعراض مهاراتهم الخاصة في كرة القدم تحت شعار كرة القدم تبقى

بالمنزل، ويحصل عليها الاتحاد لتنشر داخل شاشات عملاقة بملعب ويمبلي الشهير.
وشدد الاتحاد، أن تلك المبادرة تأتي لكسر حالة الملل التي يشعر بها الشعب الإنجليزي الآن، لطول فترة البقاء بالمنزل، ولإعطاء المزيد من الترفيه.
 
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