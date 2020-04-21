تشيلسي يتجه لمدافع ليستر سيتي

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات مع نظيره ليستر سيتي، بشأن ضم بن تشيلويل مدافع الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشار موقع "ديلي ستار"، أن تشيلسي اتجه لضم بن تشيلويل وأجرى محادثات مع ناديه بشأن

ضمه للنادي.

وتابع الموقع أن تشيلسي كان يستهدف ضم أليكس تيليس مدافع بورتو من أجل ضمه، لكن أشارت التقارير أن نادي باريس سان جيرمان تفوق على

البلوز في سباق ضمه، ويقترب من النادي الباريسي.

وأضاف الموقع أن لامبارد يرغب بضم ظهير أيسر، بعد عدم اقتناعه بماركوس ألونسو، وإيمرسون، حيث اقترب الثنائي من الرحيل عن صفوف الفريق بالصيف المقبل، مشيرة إلى ليستر سيتي سيطلب مبلغ لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني.