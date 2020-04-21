نجم إنتر ميلان السابق ينصح النادي ببيع لاوتارو

يرى انطونيو كاسانو نجم إنتر ميلان السابق، أنه من الأفضل لإدارة الإنتر بيع مهاجمها المتألق لاوتارو مارتينيز وسط اهتمامات العديد من الأندية بضمه على رأسها برشلونة.

قال كاسانو في تصريحات صحفية أنه من الأفضل

لإدارة إنتر ميلان بيع لاوتارو و الاستفادة من بيعه ماديًا وجلب مهاجميه قادرين على تعويضه، مثل إديسون كافاني الذي ينتهي عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف نجم الإنتر السابق، أن النادي اشتراه بمبلغ ٢٠ مليون يورو و يستطيع بيعه بسعر ١٠٠ مليون يورو، وجلب مهاجمين آخرين مميزين لأنتونيو طونتي، مثل كافاني و ألكسندر لاكازيت، في حال تم بيع ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر المعار لباريس سان جيرمان.