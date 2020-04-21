باريس سان جيرمان يتفوق على تشيلسي ويقترب من ضم نجم بورتو

يقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من ضم البرازيلي أليكس تيليس الظهير الأيسر لفريق بورتو البرتغالي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت التقارير البرازيلية، أن باريس سان جيرمان يسعى، لضم تيليس من أجل تعزيز الجبهة اليسرى بعد اقتراب كورزاوا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. جيرمان يسعى، لضم تيليس من أجل تعزيز الجبهة اليسرى بعد اقتراب كورزاوا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. فيما أشارت صحيفة "ديلي ستار" أن إدارة بورتو ستوافق على بيع تيليس مقابل 22 مليون جنيه إسترليني، ويعد نادي تشيلسي أبرز المهتمين بضم اللاعب أيضًا، حيث يبحث فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز لتعزيز تلك الجبهة.

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