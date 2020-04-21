مهاجم إنتر ميلان: شعرنا بأعراض كورونا في شهر ديمسبر الماضي

قال روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي أن لاعبي الفريق تعرضوا لأعراض فيروس كورونا دون العلم بما أصابهم، حيث عانوا من المرض و السعال لمدة أيام في شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف لوكاكو في حديثه خلال بث مباشر على حسابه

بالانستجرام:" بعد عودتنا من الأجازة لمدة أسبوع في شهر ديسمبر الماضي، شعر ٢٣ لاعبًا من صفوف الفريق من اصل ٢٥ بالتعب و المرض، جميعنا كان يكح ودرجات حرارته مرتفعة.وتابع:" شعرت بالمرض أكثر في تلك المرة؛ وارتفعت حراراتي لأول مرة منذ سنوات، زميلنا بالفريق سكرينيار بعد بالتعب و كاد يموت من التعب خلال مباراتنا أمام كالياري في شهر يناير الماضي، وخرج بعد ٢٥ دقيقة و لم يستطع المواصلة".وأضاف:" لم نخضع لفحص طبي من فيروس كورونا، لم نعرف ما الذي أصابنا وقتها".