قال روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي أن لاعبي الفريق تعرضوا لأعراض فيروس كورونا دون العلم بما أصابهم، حيث عانوا من المرض و السعال لمدة أيام في شهر ديسمبر الماضي.
وأضاف لوكاكو في حديثه خلال بث مباشر على حسابه
وتابع:" شعرت بالمرض أكثر في تلك المرة؛ وارتفعت حراراتي لأول مرة منذ سنوات، زميلنا بالفريق سكرينيار بعد بالتعب و كاد يموت من التعب خلال مباراتنا أمام كالياري في شهر يناير الماضي، وخرج بعد ٢٥ دقيقة و لم يستطع المواصلة".
وأضاف:" لم نخضع لفحص طبي من فيروس كورونا، لم نعرف ما الذي أصابنا وقتها".
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم إنتر ميلان: شعرنا بأعراض كورونا في شهر ديمسبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.