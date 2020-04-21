اتحاد الكرة: مراكز الشباب خارج إطار الدعم المالي

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن مراكز الشباب مستبعدة من الدعم المالي الذي يصرفه اتحاد الكرة لأندية القسم الثاني والثالث والرابع.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن الاتحاد سيصرف الدعم المالي لأندية القسم الثاني والثالث والرابع فقط وفقًا لقرار اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.

كان اتحاد الكرة قرر صرف دعم مالي موحد لأندية القسمين الثاني والثالث بقيمة 50 ألف جنيه، على أن يتم تحديد قيمة دعم أندية القسم الرابع فيما بعد.



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