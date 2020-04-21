أجرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع الاتحادات المحلية، لبحث سبل استئناف الموسم الرياضي مرة أخرى بعد فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأصدر الاتحاد بياناً رسمياً،أكد فيه أن كل
وأعلن الاتحاد، استمرار الخطط الخاصة بدعم الاتحادات المحلية كما هو مقرر لها.
وتم الاجتماع بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي و إداريي 55 اتحاد أوروبي محلي، عبر تقنية الفيديو بسبب الأزمة الصحية الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد اقتراب الإعلان النهائي عن توقيت استئناف الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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