الاتحاد الأوروبي يؤكد اقتراب الإعلان النهائي عن توقيت استئناف الموسم

أجرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع الاتحادات المحلية، لبحث سبل استئناف الموسم الرياضي مرة أخرى بعد فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد بياناً رسمياً،أكد فيه أن كل

الاقتراحات التي تمت مناقشتها، تشير إلى عودة الموسم الرياضي ثانية، وتم استعراض عددمن التوقيتات المختلفة وعمل جدولة للمباريات على أن يصدر القرار النهائي بالمواعيد خلال الأيام القليلة المقبلة بمناقشة نهائية للجنة التنفيذية، وبما يتوافق مع المشاركات الدولية لكل منتخب.وأعلن الاتحاد، استمرار الخطط الخاصة بدعم الاتحادات المحلية كما هو مقرر لها.وتم الاجتماع بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي و إداريي 55 اتحاد أوروبي محلي، عبر تقنية الفيديو بسبب الأزمة الصحية الراهنة.